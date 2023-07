Nikole Lima estreia no DF Alerta, nesta segunda-feira (24/7)

CS Carlos Silva*

Nikole Lima tem uma carreira de sucesso na capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A segunda-feira do brasiliense promete uma estreia muito aguardada. Cria da TV Brasília, onde trabalhou 11 anos e se consagrou como uma comunicadora de sucesso, Nikole Lima volta à emissora e reassume o comando do DF Alerta, programa que comandou entre 2017 e 2020.

Com vasta experiência, a jornalista é um importante reforço para o time de jornalismo do canal. "Nessa nova etapa, quero estar muito mais perto do público. Não só no estúdio, mas conhecer essas pessoas. Tenho certeza de que isso fará muita diferença", afirmou.

Nikole está empolgada por poder levar informação de qualidade aos telespectadores. "Sempre dá um frio na barriga, mas é bom. Tudo que o DF Alerta foi, o público pode esperar agora, só que ainda melhor", garantiu.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, comemorou o retorno de Nikole à TV Brasília. "A TV que nasceu com Brasília inicia hoje um novo tempo. Começamos com o lançamento do novo DF Alerta, trazendo de volta a força da comunicadora Nikole, além de um novo estúdio, digitalizado e muito moderno", celebrou Machado. "Nas próximas semanas, além de muitas novidades, lançaremos o novo site da TV Brasília aumentando também sua presença nas mídias sociais. Como sempre, tendo como foco a cobertura do DF e os interesses dos brasilienses", anunciou o presidente.

Patrício Macedo, gerente de jornalismo da TV Brasília, antecipa que a ideia é resgatar uma identidade sacrificada pela pandemia. "Atravessamos um deserto, privados de nossa matéria-prima essencial: o povo nas ruas. Vamos reatar esse vínculo com a presença da Nikole, sempre muito querida pelo público", adiantou.

Nas redes sociais, o público fez comentários carinhosos, exaltando o trabalho e a dedicação dela à cobertura jornalística da capital.

Carreira de sucesso

Nikole Lima, 32 anos, mudou-se de sua cidade natal, Araxá (MG), para Brasília, em 2007, para cursar a faculdade de jornalismo. Desde então, colecionou passagens de sucesso em veículos de imprensa da capital, como o Jornal de Brasília e o Tribuna do Brasil. Aos 19 anos, realizou o sonho de trabalhar na televisão, num estágio na TV Brasília, emissora na qual ficou por 11 anos.

Após três anos afastada, ela retorna ao DF Alerta e traz consigo a habilidade de se comunicar de forma clara e envolvente com os telespectadores, cativando-os ainda mais. "O público está muito feliz, e tenho certeza que vamos atender a essa expectativa e ao carinho recebido", comentou, empolgada.

O DF Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h45 e pode ser acompanhado na TV Brasília (canal 6.1) e nas redes sociais da emissora. Também é possível acessar as reportagens no canal do YouTube.

(Colaborou Mila Ferreira)