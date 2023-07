Nikole Lima reassume comando de um dos principais noticiários da TV Brasília

JE Júlia Eleutério CS Carlos Silva*

O presidente do Correio, Guilherme Machado, celebra a contratação: parte de um grande projeto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A TV Brasília, uma das principais emissoras de televisão da capital, fez uma contratação de peso. A experiente e renomada jornalista Nikole Lima é a mais nova integrante da casa, para a qual retorna, onde começou a carreira, há 11 anos. Com uma vasta bagagem profissional, ela assume o comando do novo DF Alerta, do qual foi âncora entre 2017 e 2020. O programa estreia dia 24, cheio de novidades. "Quando voltamos, sempre é vontade de fazer melhor, diferente, e sempre informar, mas sem perder a leveza", comentou.

A contratação de Nikole tem como objetivo fortalecer a cobertura de notícias de Brasília e Entorno. A expertise dela como apresentadora e a capacidade de abordar temas complexos e relevantes são uma adição valiosa ao time, que busca sempre estabelecer um vínculo sólido com os telespectadores. "A TV Brasília tem a cara da cidade e fala pelo povo. Agora entramos em uma nova fase, baseada na integração, e ela representa isso. Com certeza, será uma parceria de sucesso", ressaltou Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense.

Dessa forma, a chegada da jornalista à tradicional emissora traz expectativas positivas, não só para os telespectadores, que contarão com uma cobertura jornalística ainda mais ampla, mas para toda a equipe. Patrício Macedo, gerente de jornalismo da TV Brasília, é um dos que estão empolgados com a volta da colega de trabalho. Para ele, a comunicadora é uma das mais abrangentes vozes do DF na luta pelo espaço das mulheres e na representação da voz do público.

"Nikole sintetiza a construção coletiva de um grupo preocupado em cuidar bem das pessoas. Num projeto pensado para derrubar os muros do preconceito e naturalizar o debate sobre tabus que ainda precisam ser superados — como a violência de gênero e a repressão ao poder feminino —, ela é essa voz firme, que veio ocupar, ampliar e consolidar a força das mulheres. Ao fazer isso com ousadia e leveza, Nikole transcende o lugar comum dos programas policiais para tocar corações e mentes livres. É nossa representatividade de dores, angústias, medos, sonhos, esperanças, insegurança urbana e o combate à ausência do poder público", pontuou Patrício.

Recebida com flores e aplausos na emissora, Nikole não conteve a emoção de estar de volta ao local onde construiu e consolidou a carreira na televisão. "Estou emocionadíssima com essa recepção. Não esperava nada menos do que isso, porque o Patrício sempre fez questão de acolher, de deixar a gente num ambiente seguro e de fazer com que a gente se sinta especial e único. Isso fez total diferença durante toda a minha caminhada na TV Brasília", disse, emocionada, a âncora do novo DF Alerta.

Compromisso

Com estilo incisivo, Nikole Lima é conhecida por ir além das manchetes. Ela busca trazer à tona histórias que impactam a sociedade e provocam reflexão acerca dos principais temas da capital. E esse trabalho dedicado e comprometido começou desde cedo.

Nascida em Araxá (MG), Nikole Lima, 32 anos, se mudou para Brasília, em 2007, para cursar a faculdade de jornalismo. Ela tinha o sonho de trabalhar na televisão. Foi então que, em 2009, a mineira chegou à TV Brasília como estagiária, aos 19 anos, ficando 11 anos na emissora, onde ficou conhecida por bordões como "Vai, que eu tô te vendo" e "Só vem!".

Depois de um tempo trabalhando como repórter de madrugada, a jornalista começou a apresentar o DF Alerta, onde ficou por três anos. "Essa caminhada me fez ser a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Eu saí daqui pronta para fazer qualquer coisa dentro do jornalismo. Tudo isso foi uma construção que eu tive aqui durante esses 11 anos", afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.