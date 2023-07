PCDF fecha o cerco contra o tráfico em Brazlândia e prende 2 criminosos

DD Darcianne Diogo

Operação apreendeu 4kg de maconha - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) fecharam o cerco contra o tráfico de drogas e prenderam dois traficantes na Quadra 58 da Vila São José. Durante a operação, foram apreendidos 4kg de maconha.

A ação ocorreu na noite dessa quinta-feira (20/7), após a polícia monitorar a entrega de uma carga de maconha por parte de um fornecedor para um traficante da região. Os dois foram presos.

Essa é a quarta ação da Polícia Civil do DF na região da quadra 58 no mês de julho. As outras operações ocorreram nos dias 7, 11 e 17. No total, foram presos nove traficantes, em um raio de apenas 50 metros. Oito traficantes tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

“Afastamos os faccionados e, agora, alcançaremos os traficantes de esquina, que costumam intimidar a população. Ações de reforço da iluminação da quadra também estão sendo ajustadas com a Administração Regional”, detalhou o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª DP.