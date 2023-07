Alerta: Brasília enfrenta manhã fria e ventania nesta sexta-feira (21/7)

CS Carlos Silva*

Os brasilienses acordaram com uma manhã gelada e nebulosa, nesta sexta-feira (21/7). Essas condições foram acompanhadas de ventos intensos em algumas regiões da capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima chegou aos 14ºC. Já a máxima deve chegar aos 27ºC. A umidade relativa do ar ficou em 95%, mas deve chegar a 30% nos períodos mais quentes do dia.

O vento também contribuiu para esse intenso frio. De acordo com o instituto, as rajadas podem variar entre 40 km/h a 60 km/h, fazendo com que a sensação térmica fique levemente mais baixa que a temperatura real. Algumas regiões podem enfrentar ventos de até 70 km/h.

Para o servidor público Carlos Ferreira, 42 anos, o trajeto a pé entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Setor de Autarquias Sul foi sofrido, na manhã desta sexta-feira (21/7), por conta do frio inesperado. "Amanheceu ventando muito e isso deixa o frio ainda pior. Dá uma vontade de ficar em casa, mas tem que correr para o trabalho", comenta o morador de Taguatinga Sul.

Além de todos esses fatores, a capital também amanheceu com intensa nebulosidade, proporcionando um clima atípico na ensolarada cidade.

Segundo a meteorologista Jeane Lima essa são condições normais para este período do ano. Entretanto, a situação também é influenciada por um sistema de alta pressão que atua sobre a região do DF e gera ventos mais intensos. “Tem um sistema chamado alta subtropical do atlântico sul. Ele gera uma circulação anticiclônica que atinge o nosso continente. Como ela está um pouco mais intensa que o normal, os ventos ficam um pouco mais intensos para nós”, explicou.

A previsão é de que essas condições tendem a se manter durante o fim de semana. Então, o brasiliense que vai curtir o sabadão já pode preparar o casaco. No entanto, também é previsto que as temperaturas se elevem gradualmente ao longo do dia.

Alerta de ventos

Por conta dos ventos intensos na capital, é importante que a população esteja preparada e atenta às atualizações das previsões meteorológicas. Hoje, o DF está com alerta amarelo para vendaval. A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de galhos de árvores.

É recomendado que, em caso de rajadas de vento, não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de descargas elétricas e queda. Também por conta do risco de queda, não é aconselhável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para mais informações, o cidadão pode procurar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)

À medida que Brasília enfrenta esse raro episódio de frio e nebulosidade, os brasilienses aproveitam para apreciar a beleza singular que essas mudanças climáticas trazem à cidade e, ao mesmo tempo, anseiam pelo retorno do calor e do céu azul característicos da capital brasileira.



