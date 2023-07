Brasília continua com frio e rajadas de vento durante o fim de semana

JE Júlia Eleutério

Momento é de usar casaco, luva e capuz nas primeiras horas da manhã, em Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Separe o casaco porque as manhãs brasilienses têm previsão de serem congelantes neste fim de semana. Após dois dias seguidos de alerta amarelo por perigo de vendaval no Distrito Federal, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que as rajadas de vento tendem a seguir até amanhã. Com isso, a sensação térmica cai nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de que o tempo esquente no período da tarde, podendo chegar a 27°C.

Atlântico sul

Meteorologista do Inmet, Jeane Lima explica que um sistema de alta pressão vindo do Atlântico Sul está causando esses ventos mais intensos. "A circulação desse sistema acaba influenciando na região. Então, teremos nebulosidade e ventos, pelo menos, até domingo", comenta. As temperaturas devem variar entre 13°C e 27°C hoje e amanhã.

Além disso, a especialista ressalta que os dias terão algumas aberturas de sol. "As manhãs serão mais frias, mas as nuvens vão se dissipando aos poucos e o sol aparecerá. Com isso, as temperaturas tendem a se elevar, assim como aconteceu ontem", destaca.

Na quinta-feira, o DF amanheceu com bastante nebulosidade. "Nosso corpo entende que está mais frio, apesar de as temperaturas mínimas terem ficado em torno de 14,3°C no Plano Piloto e de 12,9°C no Paranoá", comenta a meteorologista. Os recordes de temperatura mínima na capital foram nos dias 7 e 8 de julho, com 7,5°C e 6,8°C respectivamente, na região de Planaltina.

O aviso de perigo de vendaval alerta para ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. No entanto, o Inmet destaca que, em caso de rajadas, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Muito vento

Vindas de Ribeirão Preto (SP) para visitar a capital, as cunhadas Cristiane Saltareli, 44 anos, e Patrícia Leite, 55, se surpreenderam com a ventania na capital, na manhã de ontem. "Nós acompanhamos a previsão e esperávamos um frio, mas não imaginávamos que seria esse vento", conta Cristiane. "A sensação térmica que caiu nos pegou de surpresa", completa Patrícia.

As duas, que ficam em Brasília até amanhã, trouxeram casacos e estão preparadas para a friaca dos próximos dias. Segundo ressaltam, isso não está impedindo os passeios pela capital. "Fomos na Catedral e, em meio ao tempo nebuloso, o sol apareceu e iluminou os vitrais. Foi uma imagem incrível", relata a turista.

Morando em Brasília há três anos, a educadora Keilliana Alkmim, 22, também ficou surpresa com o frio das primeiras horas de ontem. "Não estava esperando", diz. Mesmo assim, ela afirma que o tempo está bom para passear. A seu ver, "é melhor assim do que com o sol quente". Mineira, ela tem mostrado os monumentos à mãe e à irmã. E destaca que já está acostumada. "O tempo aqui é bem doido", ressalta.