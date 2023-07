Clima seco no DF continua e umidade pode chegar a 20% nesta quinta

JE Júlia Eleutério

Água mineral é uma boa pedida em meio ao clima seco do DF - (crédito: Ed Alves/CB)

Prepara a garrafa de água, porque o dia promete ser de tempo seco no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode chegar a mínima de 20% na tarde desta quinta-feira (13/7). No período, a temperatura máxima deve ficar em torno de 30°C.

Apesar da previsão de calor para a tarde brasiliense, a manhã foi de frio na capital. Os termômetros marcaram mínima de 11°C, registrado na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, a menor temperatura foi de 14°C. Nas primeiras horas do dia, a umidade do ar ficou em torno de 90%.

A meteorologista do Inmet Dayse Moraes destaca que o dia fica com poucas nuvens e tempo mais aberto pela manhã. “A nebulosidade vai aumentando ao longo do dia”, comenta.

Dayse ressalta que o DF teve dias bem quentes nessa semana, mas é possível que diminua um pouco a temperatura. “Mas não é uma queda muito brusca nos próximos dias. Será algo em torno de 1°C ou 2°C”, pontua. A mínima vai variar entre 11°C e 12°C no DF, e 14°C e 15°C no Plano Piloto. “Além disso, a nebulosidade deve aumentar mais”, destaca.



