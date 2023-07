Motociclistas de várias partes do Brasil "invadem" Brasília para o CMW

José Cordeiro e Lúcia Saraiva vieram para o evento pela primeira vez - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O clima no Capital Moto Week, ontem, ainda era de descobrimento. O Correio conversou com pessoas que estavam chegando ao evento e tiveram suas primeiras impressões. O casal de Belo Horizonte (MG), o comerciante Daniel Guimarães, 41 anos, e a profissional da área financeira, Aline Faria, 38, estavam encantados com a estrutura.

Mesmo participando pela sexta vez consecutiva do festival, Daniel — que anda de moto desde os 15 anos — se surpreendeu com o evento. "A cada edição que passa, está mais bem estruturado, organizado e com mais atrativos", detalhou. Questionado sobre o que mais gostava, ele não titubeou. "Não tem. É um pouco de tudo: os shows, o clima, a estrutura. Não dá para escolher. Conheço outros eventos do mesmo estilo pelo Brasil, que não chegam perto do CMW, é diferenciado", elogiou Daniel. "O que mais me marca é poder rever os amigos que, por conta das vidas corridas, não podemos ver frequentemente", complementou o comerciante.

Para Aline, que está no CMW pela primeira vez, a estrutura é o que mais a impressionou. "Além disso, é tudo muito bem organizado e diversificado. Minha grande expectativa é para o show do Nando Reis (que ocorreu ontem), pois gosto muito dele", revelou.

Descoberta

Outro casal que chegou ontem para prestigiar o CMW foi José Cordeiro Vila Nova, 70, e Lúcia Saraiva, 64. Eles enfrentaram quatro dias de estrada, vindo de Paulo Afonso (BA), para prestigiar o evento e o DF pela primeira vez. "Estou gostando demais. Nunca vi tanta moto junta nesses 40 anos de pilotagem", encantou-se José Cordeiro.

Ele contou que descobriu o CMW por meio de publicidades. "Elas mostravam a expectativa de que tivessem 350 mil motos aqui. Então falei para minha esposa que iríamos arrumar nossas coisas, pois seriam 350.001, contando com a minha", brincou. "O que vale mais nesses eventos é a amizade que a gente arruma, com pessoas de todos os lugares do Brasil", apontou o aposentado.

Lúcia Saraiva destacou que o casal está junto há 30 anos e, desde então, sempre está na garupa do esposo. "No começo, tive um pouco de medo, mas conforme a cilindrada da moto aumentou, minha confiança tomou o mesmo rumo", afirmou a revendedora. "Estamos gostando demais do evento. Desde que chegamos, não dá para dizer que gostamos de algo específico", ressaltou.

Segundo ela, agora que eles descobriram o CMW, a ideia é virem todos os anos. "É um evento que não poderá mais sair do nosso calendário. Enquanto puder pilotar, viremos de moto. Depois, quando não tiver mais condições, passamos para o triciclo. O importante é pilotar, não importa se é em cima de duas ou três rodas", enfatizou.

Para Juliana Jacinto, organizadora do festival, isso é o que a move para manter essa tradição que completou 20 anos. "É algo que as pessoas esperam, se organizam e tiram férias para vir. É por isso que falo que, quando é feito por nós, são todos mesmo, incluindo os motociclistas que passam por aqui", emocionou-se.

Programação

Hoje (22/7)

20h - Koppa

21h45 - Rocan

23h45 - Marcelo Falcão

Amanhã (23/7)

17h15 - Marenna (RS)

19h - Azzarok

21h - Angra

Quinta-feira (27/7)

20h - Nume Consense

21h45 - Ultrajantes

23h45 - Pato Fu

Sexta-feira (28/7)

19h05 - Meu Funeral (RJ)

21h - Marimbondo

23h - Jota Quest

Sábado (29/7)

20h - Quinta Essência (Especial Janis Joplin 80 anos)

21h45 - Rock Beats

23h45 - Pitty