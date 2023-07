Capital Moto Week recebe Correio Talks nesta sexta-feira (21/7)

CB Correio Braziliense

O Correio Talks estará na programação do Capital Moto Week deste ano. O evento, que começa nesta quinta-feira (20/7), recebe o bate-papo do Correio Braziliense nas próximas duas sextas-feiras (21/7) e (28/7).

O primeiro debate, que será na sexta-feira (21/7), abordará o empreendedorismo no mercado da moda. Moderado pelas jornalistas do Correio Sibele Negromonte e Samanta Sallum, o evento receberá como convidadas a gestora de Comércio Internacional do Sebrae DF, Kátia Cristina; a proprietária do Ateliê Flor do Rock, Ana Carolina; e a organizadora do Capital Moto Week, Juliana Jacinto. A conversa está marcada para começar às 17h, na Praça do Lady Bikes.

Na última sexta-feira do evento (28/7), Sibele e Samanta receberão, para debater sobre moda sustentável e consumo consciente, a proprietária do Cia do Lacre, Chica Rosa; e a fundadora da Bem QT Quis, Morgana Franco.

Ingressos

Assim como acontece em todas as edições do Capital Moto Week, motociclistas sem garupa e pilotando não pagam para entrar. Motos com garupa entram de graça, de segunda a sexta-feira, até às 18h. Aos sábados e domingos, o horário é até às 15h. PCD's tem acesso grátis, com direito a acompanhante, pessoas com 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada, crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável. O ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.



Assinantes do Correio têm 40% de desconto na compra do ingresso. É Assinante? Clique aqui e saiba como adquirir o cupom promocional de desconto.