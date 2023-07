Jornalista Jair Wilson foi extubado na tarde desta segunda-feira (24)

LB Laezia Bezerra

Jornalista Jair Wilson, foi extubado nesta segunda-feira (24),após ser internado no HRC - (crédito: Divulgação/arquivo pessoal)

O jornalista Jair Wilson de Farias, 71 anos, foi extubado nesta tarde (24). Ele foi internado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após ser encontrado com graves ferimentos na cabeça, no dia 16 deste mês, próximo a igreja Santa Luzia, em Samambaia Sul.

Desde o fim de semana, o jornalista apresenta melhoras no quadro geral de saúde e tinha a previsão da extubação, que ocorreu no início da tarde de hoje. De acordo com a família, assim que Jair abriu os olhos, ele pediu papel e caneta para escrever, mas os médicos pediram calma e ponderação devido seu quadro geral.

Maya Maria, advogada que acompanha a família do jornalista deste o ocorrido, confirmou ao Correio, que após a extubação Jair responde bem a todos os comandos e medicações. “Ao abrir os olhos, a primeira coisa que o Jair fez foi pedir papel e caneta para escrever um bilhete e se comunicar com as pessoas presentes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ele permanece internado. Ele está respondendo bem à medicação e ao tratamento, apresentou sinais de melhora, mexeu a perna, apertou a mão das pessoas, fez gesto querendo falar, mas como ficou um pouco agitado e eufórico, o médico pediu cautela”, afirmou.

O caso

O jornalista foi internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), após ser encontrado e socorrido por um pedestre, próximo a igreja Santa Luzia, em Samambaia, com ferimentos graves na cabeça no dia 16/7. Devido a gravidade do ferimento, Jair ficou sem oxigenação e precisou ser entubado e tratado com antibióticos para combater infecções no HRC.

O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia em Samambaia Sul. De acordo com a família de Jair, o delegado responsável pelo caso aguarda imagens mais nítidas das câmeras de segurança do local e o laudo da perícia feita no carro do jornalista. Quando Jair foi encontrado estava sem os pertences dele como o celular e os documentos pessoais.