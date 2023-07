Jornalista agredido durante assalto perto de igreja tem melhora

MN Mariana Niederauer

Jair Farias - (crédito: Reprodução/Facebook)

O jornalista Jair Wilson de Farias apresenta melhoras no quadro geral de saúde e está próximo de ser extubado, informou ao Correio a mulher dele, Jaídes de Farias. O profissional, que é assessor do senador Izalci Lucas (PSDB/DF), foi agredido próximo a uma igreja em Samambaia e socorrido em estado grave ao hospital na noite do último domingo (16/7).

Devido à gravidade do ferimento da cabeça, Jair ficou sem oxigenação e precisou ser entubado e tratado com antibióticos para combater infecções no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Nessa sexta (21/7), ele passou por avaliação neurológica no Hospital de Base, que não constatou qualquer comprometimento. Jaídes celebra a recuperação do marido e as boas notícias.

"Durante a visita hoje (sábado), conversei com o médico, que me informou que, graças a Deus, começou a retirada da sedação ontem e ele está respondendo aos comandos bem. Hoje, provavelmente até o início da noite ele estará extubado", diz a mulher, que continua, com alívio: "Ele apertou minha mão e abriu os olhos".

O crime é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Segundo Jaídes, o delegado responsável pelo caso aguarda imagens mais nítidas das câmeras de segurança do local e o laudo da perícia feita no carro de Jair. O crime aconteceu próximo àParóquia Santa Luzia, em Samambaia Sul. Devoto de Santa Luzia, Jair informou à mulher que iria até o local prestigiar a festa julina da igreja de sua padroeira.

O caso

Jair foi encontrado por um pedestre na noite de domingo (16/7). À polícia, o homem relatou que havia acabado de chegar à festa julina, no estacionamento, quando avistou o homem desmaiado. Ele chegou a procurar pelos documentos no bolso do jornalista, mas encontrou apenas a chave do carro dele. Jair foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levado às pressas ao HRC. O jornalista foi intubado na sala vermelha do hospital. A família acredita que foi um assalto. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia Sul.