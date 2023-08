Curso do Correio de jornalismo na prática está com inscrições abertas

MS Mariana Saraiva

Na segunda etapa do curso, os alunos vão interagir com as editorias - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Correio Braziliense está com inscrições abertas para o curso Jornalismo na Prática. Gratuito, o programa de treinamento é voltado para jovens profissionais de jornalismo que querem se aprimorar, aprendendo em uma das maiores redações do Brasil. Tem como foco a cobertura no setor de saúde.

São ofertadas 20 vagas, em processo seletivo nacional, sendo 10 reservadas para moradores do Distrito Federal. Podem se inscrever estudantes do último semestre de jornalismo e recém-formados desde 2021. As aulas serão ministradas entre 11 de setembro e 10 de novembro, em formato híbrido, com atividades on-line nas cinco primeiras semanas e o restante, na sede do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas.

Patrocinado pela Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros da indústria farmacêutica, o programa prevê também palestras e entrevistas com profissionais em módulos sobre saúde pública, pesquisas de medicamentos, informação científica, saúde complementar, produção e distribuição de vacinas e doenças prevalentes no país. As aulas terão coordenação dos jornalistas Andréia Lago e Raul Pilatti, ambos com passagens por diversas redações.

Andréia conta que o objetivo é abordar detalhes do atual sistema de saúde. "Falaremos sobre a organização da saúde, a distribuição de atribuições e competências entre os governos federal e estadual e as prefeituras. Isso não é algo claro para a população e, muitas vezes, para jornalistas que cobrem saúde pública", disse. Segundo ela, a cobertura da imprensa na pandemia mostrou a necessidade de maior qualificação das redações e dos jornalistas neste setor.

No primeiro mês, o curso será 100% on-line. No segundo, as atividades serão presenciais. Pela manhã, haverá aulas, palestras e atividades e à tarde, rodízio dos alunos por editorias e veículos do grupo de comunicação dos Diários Associados.

Na primeira etapa, os candidatos terão de sugerir reportagem sobre saúde no próprio formulário de inscrição. Os aprovados para a segunda etapa passarão por dinâmica on-line e terão de produzir um texto sobre tema a ser divulgado no dia. O resultado da seleção será publicado em 1º de setembro, no site e nas redes sociais do Correio.