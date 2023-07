Correio lança inédito curso de Jornalismo na Prática, voltado para estudantes e recém-formados

CB Correio Braziliense

O Correio realizará este ano a primeira edição do curso Jornalismo na Prática, um programa de treinamento para jovens profissionais que estão ingressando na profissão. Serão selecionados 20 alunos por meio de processo seletivo nacional, com 10 vagas reservadas a jovens profissionais do Distrito Federal. A primeira turma receberá formação teórica e prática para a cobertura de saúde no Brasil, área cujo acompanhamento jornalístico mostrou-se imprescindível durante a pandemia de covid-19 e que requer conhecimento específico e precisão.

Realizado em período integral, o curso possibilitará que recém-formados aprofundem discussões jornalísticas e ampliem conhecimentos técnicos e teóricos sobre a cobertura de assuntos de saúde. As atividades vão ocorrer de 11 de setembro a 10 de novembro e são gratuitas para os alunos selecionados. Nesta primeira edição, o programa terá um formato híbrido: as cinco semanas iniciais serão on-line e o restante do curso ocorrerá na sede do Correio, em Brasília.

O programa prevê aulas, palestras e entrevistas com profissionais da área em módulos sobre saúde pública, pesquisas de medicamentos e informação científica, saúde complementar e doenças prevalentes no país. Os alunos também terão contato próximo com repórteres e editores do Correio, que vão abordar questões como ética jornalística e combate à desinformação.

O curso tem patrocínio da Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros da indústria farmacêutica.

Como participar

O prazo para inscrições será de 1º a 18 de agosto. Para se candidatar, é preciso ser recém-formado em jornalismo (2021, 2022 ou 1º/2023) ou estar cursando o último semestre do curso, com conclusão prevista para dezembro de 2023.

A primeira etapa do processo seletivo será a sugestão de uma reportagem de saúde no próprio formulário de inscrição, detalhando fontes e sugerindo como a matéria pode ser desenvolvida em diferentes formatos. O link para o formulário será divulgado antes da abertura das inscrições.

Os participantes aprovados para a segunda etapa passarão por dinâmica on-line e terão que produzir um texto jornalístico sobre um tema divulgado no dia. O resultado da seleção será divulgado em 1º de setembro no site e nas redes sociais do Correio.

