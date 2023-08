Colisão entre motocicleta e ônibus resulta em óbito em Samambaia

CB Correio Braziliense

Um homem de 37 anos morreu em acidente de trânsito em Samambaia, por volta das 21h, deste sábado (12/8). A vítima conduzia uma motociclista e tentou ultrapassar um ônibus pela direita e, entre o coletivo e o meio-fio, perdeu o controle e colidiu com um poste. Em seguida, a moto ainda foi arrastada pelo ônibus.

O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro no local. A equipe de socorristas atendeu um senhor de 39 anos que conduzia o ônibus e constatou que não havia ferimentos. Haviam alguns passageiros no transporte coletivo e todos estavam ilesos, sem necessidade de transporte ao hospital.

Os militares analisaram o homem que conduzia uma motocicleta Triumph, de cor preta. O mesmo apresentava lesões e sinais vitais incompatíveis com a vida e, infelizmente, teve seu óbito declarado no local.