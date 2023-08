Feminicídio: velório da policial Valderia Peres será nesta segunda (14)

LB Laezia Bezerra

Valderia Peres, policial civil, atuava na Delegacia da Mulher em Ceilândia. Segundo colegas, deixará um legado de compromisso da corporação com o combate à violência contra mulheres no DF - (crédito: Arquivo pessoal)

O velório da policial civil Valderia Peres, de 46 anos, será nesta segunda-feira (14/8), no Templo Ecumênico nº 2, do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 14h às 16h. Após familiares e amigos prestarem a última homenagem e se despedirem de Valderia, o corpo seguirá para a cidade de Valparaiso (GO), onde será cremado.

Agente da Polícia Civil do DF, Valderia trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia. Ela foi morta a facadas pelo ex-companheiro Leandro Peres Ferreira, na manhã de sexta-feira (11/8), dentro da casa de um condomínio de Arniqueiras, onde morava.

A policial estava separada do marido há cerca de 40 dias. Após cometer o feminicídio, ele continua foragido da polícia. Depois do crime, imagens de câmeras de segurança mostram Leandro saindo de uma loja, em Taguatinga, onde ele pegou uma bicicleta e foi embora, por volta das 12h26.