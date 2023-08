Obituário: Morre a empresária Katia Abubakir Kouzak, aos 77 anos

CB Correio Braziliense

Empresária e contadora, Katia Kouzak morreu, aos 77 anos, devido a complicações da diabetes - (crédito: Derik Rafael)

A empresária e contadora Katia Maria Abubakir Kouzak morreu aos 77 anos. Ela estava internada e sofria com complicações decorrentes de uma diabetes. Moradora de Brasília desde 1960, a paulista ficou conhecida pelo extenso trabalho na área do voluntariado.

Familiares e amigos se despediram de Katia na tarde deste domingo (13/8), na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge, no Lago Sul. Após a cerimônia, o corpo da empresária foi levado para o Campo da Esperança da Asa Sul, e o enterro realizado às 16h30. Ela completaria 78 anos nesta terça-feira (15).

Katia foi a segunda presidente do Clube Soroptimista Internacional de Brasília (SI Brasília), organização global que fornece a mulheres e meninas acesso à educação, responsável pela criação da Associação dos Doadores Voluntários de Sangue no DF e também presidiu o Instituto de Cultura Brasileira (ICB), que tem como finalidade aprimorar a educação no Brasil por meio da democratização da cultura.

Katia dedicou 50 anos de vida ao trabalho voluntário, em busca de contribuir com a luta pelas causas que acreditava, principalmente, a educação.