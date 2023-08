Correio Braziliense

A psicóloga Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (15/8), após sair da clínica onde trabalha, no Lago Norte - (crédito: Divulgação/ PCDF)

A psicóloga Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, está desaparecida há mais de 24 horas. Ela foi vista pela última vez na noite desta terça-feira (15/8), após sair da clínica onde trabalha, no Lago Norte, e passar na casa de uma amiga. Caso alguém tenha informações, pode entrar em contato pelo 197 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ivana é prima do delegado Herbert Leda, lotado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Ao Correio, o policial contou que a prima iria para a casa de uma amiga, no CA do Lago Norte, após sair do trabalho. Ela esteve na casa da mulher, pegou uma lembrança e disse que iria para casa, na 108 Sul. De acordo com o Herbert, a amiga chegou a acompanhar a psicóloga até o carro.

Segundo a irmã de Ivana, a advogada Suzana Leda de Carvalho, 45 anos, o último sinal de visualização de mensagem dela foi na madrugada desta quarta-feira (16/8), por volta das 2h, em uma rede social, e às 22h45 do dia anterior por um aplicativo de mensagens. "Minha mãe ainda mandou uma mensagem para ela por volta das 23h, mas já estava fora do ar", conta Suzana.

O desaparecimento foi registrado às 23h de terça-feira (15/8). Desde então, o celular da psicóloga está desligado. Ela conduzia um Ônix laranja. A polícia pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Ivana, ligue para o número 197 ou para (61) 3242-5714. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).