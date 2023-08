Sete unidades da PCDF terão novos delegados-chefes

CS Carlos Silva

As alterações foram publicadas no DODF desta segunda (14/8) - (crédito: PCDF)

Uma série de mudanças na chefia de algumas delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) promete trazer novos rumos para a segurança pública da capital. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (14/8).

Um dos principais nomes que muda de unidade é o delegado João de Ataliba, que sai da 38ª DP (Vicente Pires) e vai para a 5ª DP (Setor de Grandes Áreas Norte). Ele se destaca tanto pela atuação na repressão à criminalidade quanto pela comunicação eficaz com as comunidades que atende.

No lugar de Ataliba entra Gleyson Mascarenhas, que deixa o posto de delegado-chefe da 27ª DP (Recanto das Emas). Ele coleciona casos de sucesso e alguns com repercussão internacional, como a desarticulação de uma quadrilha que extorquia pessoas LGBTQIA+.

A chefia da 27ªDP sai da gestão do delegado Pablo Aguiar, que passa a comandar a 38ª DP (Vicente Pires). Com vasta experiência, ela já atuou em crimes de tráfico, roubo, entre outros tipos de ocorrência. Assim como Ataliba, ele se destaca pela comunicação.

Mais mudanças

Além disso, há troca de chefia na 24ª DP (Setor O — Ceilândia). O delegado Raphael Seixas, que estava à frente da unidade, agora assume a 12ª DP (Taguatinga Centro). O policial ganhou destaque pela sua atuação durante o Caso Lázaro.

No lugar de Seixas, entra Pedro Moraes, que deixa a 32ª DP (Samambaia Sul). E para a posição do delegado assume Luiz Alexandre Gratão — anteriormente chefe da 21ª DP (Taguatinga Sul) —, que tem vasta experiência na investigação de crimes de tráfico de drogas.

Por fim, Josué Ribeiro, deixa a 12ª DP (Taguatinga Centro) e assume o comando da 21ª DP.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel