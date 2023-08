No Incra 9, criança é reanimada pelos bombeiros após afogamento

Correio Braziliense

Conforme o relato de familiares, a vítima ficou sumida por 20 minutos. Foi encontrada boiando e desacordada, na piscina da vizinhança - (crédito: CBMDF)

Os pais e vizinhos de uma criança de 2 anos tomaram grande susto nesta quinta-fera (17/8). A criança foi encontrada boiando, sem sentidos, em uma piscina no Incra 9 — região de Brazlândia — mas conseguiu ser reanimada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviada até a área, por volta das 11h.

Ao chegar no local, assim que foram chamados, os bombeiros verificaram que a vítima estava com parada cardiorrespiratória. Iniciaram de imediato o protocolo de reanimação cardiopulmonar e socorristas conseguiram restabelecer os sinais vitais. Em seguida, a levaram para o Hospital Regional de Ceilândia. Os familiares informaram que a criança ficou sumida por cerca de 20 minutos e foi encontrada na piscina da vizinhança.