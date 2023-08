Raquel Lima*

A lanchonete estava fechada no momento do incêndio e não houve vítimas - (crédito: Divlgação/CBMDF)

Uma lanchonete pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17/8) na quadra 505 do Cruzeiro Novo. As chamas se propagaram na cozinha da lanchonete que, no momento, estava fechada. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não houve vítimas.

O incêndio foi confinado e extinto rapidamente pela equipe de salvamento, que fez uma abertura forçada após identificar a presença de vários botijões de gás GLP de 13 kg na lanchonete. Os botijões foram retirados do local para garantir a segurança e evitar o risco de explosão.

Hamburgueria pega fogo na quadra 505 do Cruzeiro Novo (foto: Divulgação/CBMDF)

A perícia do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio. O incêndio atingiu também o quiosque ao lado da hamburgueria.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel