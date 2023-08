Incêndio assusta moradores do Lago Norte, mas é contido pelos bombeiros

Correio Braziliense

Incêndio no CA 11, Lago Norte. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, no início da tarde desta sexta-feira (18/8), a área arborizada da quadra 11 do Centro Administrativo do Lago Norte (CA 11). O fogo foi iniciado na vegetação do Parque Burle Marx e chegou nas proximidades do pátio do Departamento de Trânsito (Detran- DF). Assustados, moradores da região acionaram o corpo de bombeiros, que conseguiu controlar as chamas.

O Corpo de Bombeiros encaminhou ao local equipes de combate a incêndios florestais, que atuaram de imediato. O fogo teve início na área arborizada ao lado da empresa de materiais de construção Fercon. Outros focos foram observados mata adentro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, foi necessária cerca de uma hora para que tudo fosse totalmente controlado e cerca de 20 hectares foram atingidos pelas chamas.











Luano Moraes, morador da região que presenciou o início do incêndio e acionou os bombeiros, disse ter sido informado que seu chamado foi o segundo alerta sobre o problema naquele dia. De acordo com o empresário, o episódio assustou porque não são comuns queimadas nem ocorrências do tipo naquele trecho do DF.

* Texto do estagiário João Carlos Silva sob a supervisão de Hylda Cavalcanti