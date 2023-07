Moradores se assustam com incêndio em madeireira nesta quarta (12/7)

CB Correio Braziliense

Um incêndio atingiu um depósito de madeiras em Sobradinho 2, na madrugada desta quarta-feira (12/7) - (crédito: CBMDF)

Os moradores de Sobradinho 2 acordaram assustados na madrugada desta quarta-feira (12/7), após um incêndio atingir uma madeireira na região. O depósito fica próximo de residências e, por garantia, os bombeiros retiraram os as pessoas que moram vizinhas ao local. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil vai avaliar os possíveis danos estruturais.

Por volta das 4h30, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para apagar um incêndio em um depósito de madeiras com uma área de aproximadamente 100 m², cercado por edificações. O local fica próximo ao condomínio Fraternidade, na DF-425.

Ao chegar no local, as equipes de combate a incêndio iniciaram imediatamente as ações para conter as chamas, enquanto o grupo de salvamento, por prevenção, retirou todas as edificações vizinhas à madeireira.

Para o combate ao incêndio, os bombeiros utilizaram espuma, o que protegeu e resfriou as paredes das edificações vizinhas, evitando danos. No entanto, a Defesa Civil vai avaliar a estrutura. Devido ao rápido acionamento e à atuação, grande parte da madeira foi salva do fogo.

Os bombeiros seguem atuando no trabalho de rescaldo, que terá o apoio de uma retroescavadeira, para que seja revirado todo o material e os focos do incêndio ainda ativos sejam apagados. Ao término dos trabalhos, uma perícia do CBMDF será acionada. A corporação atendeu a ocorrência empregando seis viaturas e 30 militares.











