Trânsito em Ceilândia terá interdições do Detran-DF neste sábado (19/8)

Brasil. Brasilia - DF - Interrupção das vias será apenas das 6h às 9h

Neste sábado (19/8), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições na Via M1. A partir das 6h30, a via será fechada para o trânsito de veículos desde a QNM 1, na altura do cruzamento com a Avenida Hélio Prates, até a QNM 9, próximo ao acesso à Avenida Elmo Serejo.

A indefinição ocorre por conta da 3ª etapa do Circuito de Corridas Energias do Mundo, a ser realizado em Ceilândia Sul. Além dessa interferência, na Via St. M, sentido Elmo Serejo – Hélio Prates, as equipes do Detran-DF farão a interdição de uma faixa de rolamento, próximo da QNM 25 até a altura da QNM 23. A outra faixa permanecerá liberada para o tráfego de veículos.



A Corrida

A corrida terá percurso de 5 km e a largada e a chegada ocorrerão na QNM 13, módulo B, em frente à Administração Regional de Ceilândia. A previsão é que as interdições aconteçam até as 9h. Durante o evento, o Detran-DF fará o controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança do trânsito.