CPI do DF pede ao STF acesso aos dados de celulares de investigados do 8/1

Darcianne Diogo Pablo Giovanni

O pedido foi elaborado ontem e protocolado nesta sexta-feira (18/8) - (crédito: AFP)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa (CLDF), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o compartilhamento de provas relacionadas aos atos de 12 de dezembro e 8 de janeiro. O pedido foi elaborado ontem e protocolado nesta sexta-feira (18/8).

Ao magistrado, o presidente da CPI, deputado Chico Vigilante (PT), cita que o pedido é de fundamental importância para a continuidade das apurações que a CPI investiga. Para isso, os distritais requerem a cópia da oitiva de 11 pessoas, sendo seis dos sete denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) — a única exceção é o comandante-geral Klepter Rosa. Veja os nomes:

-Ex-secretário Anderson Torres;

-Ex-comandante-geral Fábio Augusto Vieira;

-Subsecretária de Operações, coronel Cintia Queiroz;

-Ex-comandante do Departamento de Operações, Jorge Eduardo Naime;

-Ex-subchefe do Departamento de Operações, Paulo José de Sousa Bezerra;

-Major Flávio Silvestre de Alencar;

-Capitão Josiel Pereira César;

-Tenente Rafael Pereira Martins;

-Ex-secretário-executivo Fernando de Sousa Oliveira;

-Ex-subsecretária de inteligência Marília Ferreira de Alencar; e

-Ex-comandante do 1°CPR, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues.

Os distritais também pediram a cópia dos relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares dessas pessoas, com exceção do ex-secretário Anderson Torres. Um novo pedido será protocolado ratificando o anterior, incluindo o nome de Klepter, preso nesta sexta.

Financiadores

Vigilante solicitou, também, ao ministro Alexandre de Moraes, a relação de empresários e financiadores já identificados que mantiveram a alimentação, banheiros químicos, tendas e toldos e atendimento médico no acampamento localizado em frente ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU).

Há, ainda, no pedido, a solicitação de informação de uma petição e de cópia dos inquéritos policiais militares, instaurados pela Corregedoria da PMDF, sobre a atuação dos policiais. Ao todo, são sete Inquéritos Policiais Militares (IPMs).



É a segunda vez em que os distritais pedem o compartilhamento das investigações. Com a denúncia da PGR, os deputados acreditam que Moraes não trará empecilhos quanto as informações. Um pedido semelhante será formado para a PGR.