Carro capota e mulher é encaminhada ao hospital com ferimentos leves

Palio branco após capotamento - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro foi encontrado capotado na DF-130 na manhã deste sábado (19/8) por volta das 10h. Uma mulher de 39 anos conduzia o veículo e foi retirada com dores e encaminhada para Hospital Regional de Planaltina. O acidente foi entre o Vale do Amanhecer e a rotatória para o Paranoá.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu o chamado e chegou ao carro, um Pálio branco, sem informações sobre a dinâmica do acidente. A condutora estava presa às ferragens.

A motorista foi retirada consciente e orientada do carro. Queixava-se apenas de dores no braço esquerdo, no úmero, e na região pélvica. Os agentes do CBMDF também perceberam hematomas do lado esquerdo e região frontal da cabeça antes de encaminhá-la ao hospital para ter os devidos cuidados médicos.

Capotamentos recentes

Nos últimos três meses de 2023 foram registrados capotamentos em locais distintos do DF. Os casos ocorridos na Asa Sul, Asa Norte e Taguatinga felizmente tiveram o mesmo final do acidente deste sábado, com no máximo pessoas feridas e sem mortes no local.