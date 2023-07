Acidente entre dois veículos na Asa Sul provoca capotamento

CB Correio Braziliense

Apesar do acidente, nenhum dos dois condutores se feriram - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Colisão entre dois veículos na tarde deste ontem (23/7), na Asa Sul, deixou um dos carros envolvidos capotado em um cruzamento da quadra 702 sul, próximo à igreja Dom Bosco e por pouco não resultou em mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as equipes de socorro encontraram um dos veículos, um automóvel Toyota Yares, de cor vermelha, conduzido por um homem de 54 anos, capotado. O carro estava no sentido do Parque da Cidade, em direção à W3 Sul. Apesar da dimensão do acidente, o condutor não teve ferimentos.





No outro veículo que participou do acidente, um Honda Civic, de cor cinza, conduzido por um homem, 58, que transitava no sentido Asa Sul, o condutor também não se feriu. Os próprios bombeiros desobstruíram a via. Os automóveis ficaram sob a responsabilidade dos proprietários.

De acordo com a corporação, duas viaturas e 11 militares atenderam a ocorrência.