Traficantes que executaram homem a tiros em Samambaia são presos

Darcianne Diogo

A polícia descobriu que a arma usada no crime foi buscada em uma barbearia da região - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma operação desencadeada pela 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, nesta terça-feira (22/8) prendeu dois criminosos acusados de assassinar um homem, na QR 425 da cidade. O homicídio ocorreu em 28 de outubro do ano passado. O Correio apurou que os dois alvos detidos são Samuel Henrique Soares da Silva e Josimar Ribeiro dos Anjos, traficantes da região.

O crime ocorreu em plena luz do dia. Naquela data, os assassinos foram à casa de um adolescente para cobrar a dívida de drogas. A dupla chegou em uma moto vermelha. Enquanto um deles permaneceu na motocicleta, o outro entrou no local armado e partiu para cima do garoto. O tio do menor, identificado como Fábio de Moura Aguiar, interferiu na discussão e separou a briga.

Os suspeitos deixaram o local e voltaram minutos depois. Samuel estava com a arma e atirou contra o adolescente. Fábio tentou intervir e também foi atingido com um disparo. O garoto conseguiu fugir e não foi atingido. Já o tio, morreu.

Prisão

A polícia descobriu que a arma usada no crime foi buscada em uma barbearia da região. Samuel teria ido ao estabelecimento e pediu a arma emprestada para um acerto de contas.

Nesta terça-feira, Samuel e Josimar foram presos preventivamente. Eles vão responder por tentativa de homicídio e por homicídio consumado.