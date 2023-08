Esfaqueado na cabeça, agente penal reage a assalto e atira em duas pessoas

Laezia Bezerra

A mulher foi liberada, mas o jovem de 18 anos permanece internado devido aos ferimentos causados pela faca - (crédito: Fernando Lopes/CB)

Após uma tentativa de assalto, em que a vítima foi esfaqueada, duas pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo nas proximidades da Praça do Relógio, em Taguatinga Centro, nesta segunda-feira (21/8).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e duas viaturas e seis militares prestaram atendimento aos feridos. Quando a equipe do CBMDF chegou ao local, três pessoas já haviam sido detidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com relatos dos militares, duas mulheres e um homem tentaram assaltar um agente penal que estava andando de bicicleta no local. Após receber um golpe de facão na cabeça, ele reagiu e atirou, atingindo dois assaltantes. O homem, de 39 anos, levou um tiro na axila e uma das mulheres, de idade não revelada, no braço.

Eles foram atendidos pelos socorristas e levados conscientes, orientados e estáveis, ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O agente penal com ferimento na cabeça, foi transportado pela PMDF ao HRT para avaliação médica. Ele também apresentava quadro estável, estava orientado e consciente.