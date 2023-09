Brasília recebe encontro de bonecos nesta semana. Confira a programação

3º Encontro de Mamulengos no Distrito Federal, acontece entre os dias 13 e 15/9 - (crédito: Alice Lira/Iphan) Laezia Bezerra

A superintendência do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Associação Candanga do Teatro de Bonecos (ACTB) realizam o 3º Encontro de Mamulengos em Brasília.

As apresentações serão feitas na Biblioteca Nacional de Brasília, localizada no Conjunto Cultural da República. O evento faz parte das ações previstas no Plano de Salvaguarda do Bem Cultural do Distrito Federal. Confira no link a programação.

O evento tem o objetivo de mobilizar mamulengueiros, artesãos produtores de bonecos, técnicos da salvaguarda e parceiros, a fim de promover a troca de saberes sobre os avanços da salvaguarda. Além de contemplar ações de difusão, como apresentações culturais abertas ao público, durante dois dias a programação contará com mesas redondas e uma roda de mamulengos na Rodoviária de Brasília.

Fabíola Resende, do grupo Casa Moringa, sempre presente nos encontros, ressalta a importância da troca de experiência com outros detentores e a oportunidade de apresentar a arte para o público. “Participar do 3° encontro de Mamulengo do DF é uma maneira de fortalecer nossa comunidade brincante e provocar o diálogo para novos caminhos e caminhantes”, disse Fabíola.

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste

Inscrito no Livro de Formas de Expressão do Patrimônio Cultural Brasileiro desde 2015, o bem cultural possui uma diversidade de temáticas: religiosa, profana ou de costumes populares. O, sobretudo, a produção de conhecimento criativo, artístico e uma forte carga de representação teatral.

Na época em que o grupo foi registrado como patrimônio imaterial brasileiro, o Distrito Federal foi a única unidade da federação fora do Nordeste a ser reconhecida como área de abrangência.

Fique atento

3º Encontro de Mamulengos no Distrito Federal

Data, hora e local: 13 e 14/09, 9h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília

15/09, das 16h às 19h, na Rodoviária do Plano Piloto.