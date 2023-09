Foram necessários mais de 15 minutos de manobras de reanimação até o idoso recobrasse os sinais vitais - (crédito: Divulgação/PMDF) Correio Braziliense

Policiais militares do Distrito Federal conseguiram salvar a vida de um idoso, de 61 anos, que havia caído desacordado no meio da rua, no Guará II, na manhã desta terça-feira (12/9).

Os dois policiais estavam de saída do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) em direção ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), quando viram o homem cair no chão. De imediato, os PMs prestaram socorro, e notaram que o idoso estava imóvel, sem sinal de pulsação e respiração. “Ele não respondia aos estímulos”, explicou o sargento Marílio Lemes, que atendeu a vítima.

Marílio e o cabo Paulo Pereira fizeram mais de 15 minutos de manobras de reanimação até o idoso recobrar os sinais vitais. Apesar de bem-sucedido, o sargento relatou que foi a primeira vez que socorreu alguém nessas condições. “A gente treina isso no curso de tripulante, mas, na vida real, a emoção é mais intensa”, contou.

Segundo a filha do idoso, Daniela Almeida, ele havia percorrido cerca de 4 km entre a Vila IAPI, onde mora, até o local do acidente, na Avenida Contorno. Ela disse que não havia palavras para agradecer aos policiais militares que socorreram o pai dela. “Nem sei o que poderia ter acontecido se não fossem eles”, contou.

Hospital

Após o socorro, o idoso foi levado para o Hospital Regional do Guará, mas será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular, na Asa Sul.

Conforme o Correio mostrou na manhã desta terça, os brasilienses encararam um dia bastante seco e quente no DF. A temperatura máxima no momento do acidente era de 24°C, mas a máxima registrada na capital federal, à tarde, foi de 31°C.