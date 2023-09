Um motociclista e um pedestre ficaram feridos após um atropelamento no Recanto das Emas. O acidente ocorreu na noite deste domingo (24/9). As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhadas para o hospital.



O atropelamento ocorreu na Avenida Central, na altura da quadra 113, próximo a Clínica da Família, no Recanto das Emas. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o motociclista e o pedestre feridos.

O motociclista da moto Honda CG de 24 anos estava com suspeita de fratura de fêmur e escoriações na face. Ele foi atendido e transportado para o Hospital de Base, consciente e orientado.

Já o pedestre de 52 anos apresentava uma fratura exposta na perna esquerda, além de traumatismo cranioencefálico e ferimentos na face. Ele também foi atendido e transportado para o Hospital de Base. Apesar de consciente, a vítima estava desorientada.

Para o atendimento às vítimas do acidente, a via precisou ser totalmente interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.