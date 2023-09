Pai e filha morrem em acidente de carro, em Planaltina de Goiás

Na tarde deste domingo (24/9), um grave acidente entre um carro e um caminhão vitimou pai e filha, 42 e 11 anos, respectivamente, na GO-118, em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo também era ocupado por outras três pessoas, que sobreviveram.

A corporação também informou que, segundo testemunhas, o carro invadiu a pista contrária e o condutor do caminhão teria tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal com o veículo. O Correio apurou que o veículo seguia sentido Distrito Federal, no momento do acidente.

Além das mortes de pai (que dirigia o veículo) e filha, que não tiveram a identidade revelada, a irmã do motorista, 40, sua filha, 14, além de uma criança de dois anos, foram levadas para hospitais do DF e de Goiás.

A mulher de 40 anos estava com suspeita de fratura na clavícula e perna esquerda, além de queixar-se de dores no tórax. Sua filha, de 14 anos, apresentava várias escoriações e queixava-se de dores na região torácica e perna esquerda. Ambas foram levadas para o Hospital Santa Rita de Cássia, em Planaltina (GO), pelo Corpo de Bombeiros.

A criança de dois anos foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Planaltina (DF). O ocupante do caminhão, 56, não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde.



As vítimas sobreviventes foram encaminhadas a hospitais do DF e de Goiás (foto: Divulgação/CBMGO)