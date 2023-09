Grupo criminoso que cometia roubos a residências no Lago Sul foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta sexta-feira (22/9) - (crédito: PCDF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um grupo criminoso que cometia roubos a residências no Lago Sul foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Ceilândia e um em Valparaíso de Goiás, região no Entorno do DF. O crime ocorreu em maio deste ano. Um dos alvos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), em maio deste ano, os criminosos armados invadiram uma casa no Lago Sul e anunciaram o assalto. Os bandidos renderam e amarraram o morador, além de roubarem joias e um veículo.

Nas buscas, os policiais apreenderam os celulares dos alvos da operação para auxiliar nas investigações. Além disso, os agentes encontraram R$ 2,2 mil em espécie; 16 porções de maconha; 20 porções de cocaína; um jogo de calotas veiculares e diversos cartões bancários. Um dos criminosos, que portava os entorpecentes, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado-chefe da 10ª DP, Jônatas Santos, as investigações seguem a fim de encontrar outros envolvidos com o grupo e com os crimes praticados. “Caso sejam condenados, eles poderão ficar até 18 anos na prisão. O envolvido com o tráfico de drogas e autuado em flagrante, caso seja condenado, poderá ficar de cinco a 15 anos preso”, destaca o delegado.

A operação, chamada de Êxodo, contou com a participação de uma equipe composta por três delegados de polícia e 32 agentes da PCDF.