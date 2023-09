Park Way terá nova linha de ônibus a partir de hoje (25/9)

Para quem mora e trabalha no Setor de Mansões Park Way, haverá mais uma opção de transporte coletivo para a região a partir desta segunda-feira (25/9). Uma linha circular foi criada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). Além disso, haverá outra mudança na região com a alteração de itinerário da linha 073.3.



A nova linha 073.5 fará o trajeto circular Park Way, entre as quadras 14 a 25, com 20 viagens diárias em dias úteis. A operação será feita pela empresa Pioneira, com veículos do tipo miniônibus e tarifa de R$ 2,70.

Segundo a pasta, o serviço vai melhorar a mobilidade interna da região, permitindo a integração com o BRT Sul e com as demais linhas que operam na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e na Estrada Parque Dom Bosco (EPDB).

A linha 073.3 passará a operar nas vias internas das quadras 9 e 11 do Park Way. De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, o objetivo é melhorar o acesso ao serviço de transporte coletivo com redução da caminhada dos passageiros.

Serviço



Linha 073.5

Rota: circular Park Way (quadras 14 a 25)

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob)