Confira as mudanças na linhas de ônibus da região central de Brasília

Correio Braziliense

As linhas 116.2, 0.007, 0.152, 152.2, 152.1 e 152.5 serão alteradas a partir desta segunda-feira (21/8) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para quem utiliza o transporte público coletivo do Distrito Federal, é preciso ficar atento às alterações de seis linhas de ônibus da região central de Brasília. As mudanças começam a partir desta segunda-feira (21/8). Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), o objetivo das intervenções é melhorar o aproveitamento dos veículos e aumentar a oferta nos horários de maior demanda dos passageiros.





As linhas que serão alteradas são: 116.2, 0.007, 0.152, 152.2, 152.1 e 152.5. De acordo com a pasta, para as mudanças, houve o monitoramento nas viagens de ônibus que circulam entre a Rodoviária do Plano Piloto, o Sudoeste, a Octogonal, o Cruzeiro, o Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e o Noroeste.

Informações complementares como mapa das rotas e horários das viagens estarão disponíveis no site da DF no Ponto, a partir desta segunda-feira (21/8)

Alterações

Com percurso entre a Rodoviária do Plano Piloto, o Eixo Monumental e o Noroeste, a linha 116.2 começará a operar também aos domingos, com sete viagens diárias. Além disso, receberá mais 19 viagens por dia de segunda a sexta-feira.

O circular 0.007, que faz a ligação entre a W3 Sul e Norte e a Esplanada dos Ministérios, terá mais nove viagens, mas com alteração de rota. Os veículos deixarão de circular pela W3 Norte, devido à baixa demanda e farão o percurso apenas pela W3 Sul e Esplanada.

Uma grande mudança ocorre nas linhas 0.152 e 152.2, que fazem rota pela Rodoviária do Plano Piloto, SIG, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro e Esplanada. Ambas terão alteração de itinerário, começando a operar em sistema binário. A 0.152 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG, já a 152.2 fará o sentido contrário, passando primeiro no SIG e voltando pela Avenida Central do Sudoeste.

Por último, as linhas 152.1 e 152.5, que circulam pela Rodoviária do Plano Piloto, SIG, Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro, adotarão também a lógica operacional binária. A 152.1 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG e a 152.5 fará o sentido contrário, passando primeiro no SIG e voltando pela Avenida Central do Sudoeste.

Confira as mudanças por linha de ônibus:

116.2 – Aumento de 19 viagens diárias de segunda a sexta e criação de sete viagens diárias aos domingos;

0.007 – Aumento de 9 viagens diárias de segunda a sexta e alteração de rota, não passando mais pela W3 Norte.

0.152 e 152.2 – Alteração de rotas. A 0.152 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG. A linha 152.2 fará o sentido contrário, com ida pelo SIG e volta pela Avenida Central do Sudoeste.

152.1 e 152.5 – Alteração de rotas. A 152.1 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG. A 152.5 fará o sentido contrário, com ida pelo SIG e volta pela Avenida Central do Sudoeste.

Com informações da Semob



Saiba Mais Cidades DF PMDF prende traficante em São Sebastião com maconha

PMDF prende traficante em São Sebastião com maconha Cidades DF Objetos de psicóloga estavam no carro e contas não foram movimentadas

Objetos de psicóloga estavam no carro e contas não foram movimentadas Cidades DF Homem morre de parada cardiorrespiratória após carro colidir com poste