Ney Ferraz diz que desafio do GDF é segurar o caixa e aumentar arrecadação

O panorama dos cofres do Governo do Distrito Federal (GDF) foi tema do CB.Poder —programa realizado em parceria entre Correio Braziliense e TV Brasília —, desta segunda-feira (25/9). Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, falou sobre os desafios para segurar o caixa e aumentar a arrecadação do GDF. Ferraz também comentou sobre a baixa arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) no DF.



Para o titular da pasta o primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), enfrentou diversos problemas, devido a pandemia de covid-19, e que a parte orçamentária é o principal desafio para a gestão atual. “Educação, obras, no qual Brasília virou um canteiro, podemos dizer que fazia décadas que não se via uma aceleração econômica tão forte no Governo do Distrito Federal. Tudo isso tem que caber dentro do orçamento”, afirma. Ferraz explicou sobre o problema de arrecadação que o DF enfrenta. “Uma frustração de mais de R$1,5 bilhão só no aspecto dos combustíveis, comunicação e telecomunicações, bem como a energia elétrica. Foi preciso ser feito inúmeros cortes, ajustes para poder comportar tudo dentro do orçamento”, frisa.

Ney Ferraz conta que o programa de incentivo à regularização fiscal (Refis) 2023, é uma das medidas realizadas para poder adequar a arrecadação, não só para 2023, mas para os próximos anos. “Visa ajudar os empresários, comerciantes para poder regularizar e ter suas certidões em dia para voltar a ganhar empréstimos em banco, fazer contratos públicos. É e isso aumenta a arrecadação a curto prazo”, salienta.

