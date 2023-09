Caminhão carregado de tomates tomba na BR 251, em São Sebastião

Um caminhão Volvo/FH 54, de cor branca, tombou na altura do KM15, próximo ao posto de combustíveis Pedrão, em São Sebastião. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (25/9). O veículo estava a aproximadamente 600 metros de distância do posto e carregava uma carga de tomates.

A carreta tombou lateralmente e a cabine ficou no canteiro central. A carroceria, com a carga, ocupou uma das duas faixas de rolamento da rodovia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e prevenir o vazamento de combustível e óleo caminhão no local. O motorista não foi identificado no momento do incidente. Ele saiu da cabine sem nenhum ferimento e foi atendido pelos bombeiros.

Motorista de caminhão carregado de tomates que tombou na BR 251, em São Sebastião, não sofreu ferimentos (foto: Divulgação/CBMDF)

A rodovia foi parcialmente interditada no sentido Brasília até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).