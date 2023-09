Devido a onda de calor, os brasilienses têm vivido dias quentes e secos no Distrito Federal. No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital pode ter chuvas isoladas entre a tarde e a noite desta terça-feira (26/9). Para o dia, a previsão é de que as temperaturas continuem altas, com máxima de 36°C.



Meteorologista do Inmet, Dayse Moraes destaca que o dia ainda vai ser quente e seco, com umidade do ar entre 85% e 20%. Apesar do calorão, há possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do DF. “Essa chance começa a aumentar para a quarta-feira”, acrescenta a especialista. A capital já registrou chuvas nesta segunda-feira (25/9).

Dayse explica que a onda de calor que predominou no DF nos últimos dias vai começar a amenizar — a temperatura mínima registrada no DF nesta terça foi de 16ºC. “É por conta de algumas instabilidade que podem se formar entre o Centro-Oeste e o Sudoeste e podem trazer chuvas para o DF”, ressalta a meteorologista.

A especialista avalia que os dias podem permanecer quentes mesmo com o aumento da nebulosidade e as chances de chuvas. “O tempo fica abafado”, destaca. Dayse explica que esse aumento da quantidade de nuvens e o abafamento ajudam na condição para formação de chuva. “Em alguns pontos pode ser mais fortes”, pontua.

No último domingo (24/9), o DF registrou o dia mais quente do ano. Na região do Gama, os termômetros marcaram 36,7°C. O Inmet emitiu um alerta vermelho devido ao grande perigo causado pela onda de calor no dia 20 de setembro. O aviso é válido até esta terça-feira (26/9).



Cuidados



A Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para o período de seca. Confira:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dar preferência a refeições leves; e

Usar roupas leves, chapéu ou boné.