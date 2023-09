Chuvas isoladas começam a aparecer em regiões do DF

Com recordes de altas temperaturas, a população enfrenta um calor intenso no Distrito Federal que tem marcado dias e noites muito quentes. Mas para quem está sonhando com a chuva, ela começa a aparecer. Na tarde desta segunda-feira (25/9), houve relatos de chuvas nas regiões do Guará, Ceilândia, Samambaia e Gama.



A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que ocorram pancadas de chuvas isoladas durante a noite em algumas áreas do DF.

Ainda segundo o instituto, nesta terça-feira (26/9), a tarde e a noite será quente e abafada. Os termômetros devem continuar acima dos 30ºC, com máxima de 37ºC e mínima de 18ºC, durante a tarde e noite. A umidade vai ficar entre 65 e 20%.



Hoje os termômetros marcaram 36ºC e a umidade chegou a 20%.

O Inmet alerta que a população precisa ter alguns cuidados neste período de seca e muita radiação solar, procurar se hidratar bastante, evitar exposição ao sol nos horários entre 10h e 16h e usar bastante protetor solar. O instituto avisa, ainda, que a população deve estar atenta às situações em que podem ocorrer incêndios.