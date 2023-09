O Tribunal do Júri de Brasília absolveu Fernanda Gabriela de Jesus Souza, ex-esposa do ex-delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e delator da operação Caixa de Pandora, Durval Barbosa, pelo crime de tentativa de homicídio. Ela era ré por esfaquear o ex-marido dentro do apartamento do casal, na 114 sul, em 19 de setembro do ano passado.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra Fernanda, mas nas alegações finais do processo, pediu a absolvição sumária da ré, já que laudos de exames psiquiátrico indicaram que, na época dos fatos, a capacidade de entendimento e autodeterminação da ré se encontravam abolidas.

No laudo, há citação de apresentação de um quadro de “sintomas compatível com o diagnóstico de psicose não orgânica, sendo caracterizado por delírios, alucinações, desordens do pensamento e dos movimentos”, em um quadro de insanidade mental. Antes de esfaquear Durval, Fernanda passou por uma situação de falecimento de gêmeos recém-nascidos. Ela também teria usado cocaína.

Com isso, o juiz concordou com o pedido do MP e da defesa de Fernanda e absolveu sumariamente a ré, mas impondo uma medida de segurança, que é o tratamento ambulatorial, pelo prazo de dois anos. A juíza Nayrene Souza Ribeiro da Costa também revogou algumas medidas cautelares de quando concedeu liberdade provisória à ré. Agora, ela poderá manter contato com Durval.

Após ser esfaqueado, o delator da Caixa de Pandora entrou com um pedido de divórcio — que foi homologado em fevereiro deste ano, em comum acordo.

O caso



Presa e autuada por tentativa de homicídio, Fernanda assumiu, em depoimento prestado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que teria usado cocaína antes de esfaquear o marido. A mulher passou por audiência de custódia e a Justiça determinou a prisão preventiva dela.

Fernanda foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde de segunda-feira (19/9). Os militares receberam uma denúncia de violência doméstica e foram ao local averiguar, na 114 Sul. Na casa, encontraram Durval ferido por arma branca. Fernanda disse à polícia que teria esfaqueado o marido em legítima defesa. A versão, à época, era diferente da contada pela mãe de Fernanda, Rosa Cleonice, 45, que alegou que a filha estaria em surto psicótico.

O delator da Caixa de Pandora foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), sendo encaminhado logo em seguida para o Hospital do Coração. De acordo com a mãe, Fernanda sofria de depressão pós-parto e pós-luto após ter dado à luz a um casal de gêmeos e perdido os dois bebês em dois dias.