General Heleno não via acampamentos como questão de "segurança institucional"

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), general Augusto Heleno, chegou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de 8 de janeiro, nesta terça-feira (26/9), sob aplausos de parlamentares bolsonaristas.

O militar compareceu sem farda e ressaltou que está na comissão na condição de testemunha. Heleno afirmou que não via os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, como ameaça à segurança pública.

"Nunca considerei o acampamento algo que interessasse à segurança institucional”, disse o general, que negou ter visitado os bolsonaristas. Para ele, o acampamento era uma “manifestação política pacífica”.

Os acampamentos bolsonaristas se instalaram em frente aos QGs do Exército por todo país, após o segundo turno das eleições do ano passado, em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Brasília, o acampamento abrigou golpistas em diversos protestos anti-democráticos, como o de 12 de dezembro de 2022, que envolveu diversos ataques ao redor da sede da Polícia Federal, e no próprio dia 8 de janeiro.

Ele ainda negou que tenha tratado de “assuntos eleitorais” com os servidores do GSI. “Acusações feitas a mim são inverídicas, infundadas e extemporaneas”.

“Jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou políticos partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único político do GSI era eu mesmo”, defendeu-se o general.

O general também negou ter sido leniente com uma possível intervenção militar, proposta por Bolsonaro, como alega o tenente-coronel Mauro Cid em sua delação.

“Não era minha missão isso, convencer o presidente a sair das quatro linhas (da Constituição), pelo contrário. O gabinete é de segurança institucional”, declarou Heleno. “Quando o presidente já disse que não vai jogar fora das quatro linhas, não vejo por que eu iria me envolver nisso”.