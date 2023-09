GDF convoca população e disponibiliza locais da eleição do Conselho Tutelar

A poucos dias da eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, em 1° de outubro, o governo do Distrito Federal conta com a população para ir às aulas definir os profissionais. Ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília —, a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, afirmou que a escolha da sociedade é de suma importância, para que os alunos tenham respeitados todos os direitos.

A bancada do CB.Poder foi conduzida pelas jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer. Ao programa, Marcela salientou que o governo do DF quer a presença da população para escolher os 220 conselheiros titulares e 440 suplentes. “A eleição é muito importante para o DF. Estamos falando de órgãos autônomos, que foram criados junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Criança e adolescente é prioridade absoluta do Estado e de toda a sociedade, mas precisávamos de um ente público que pudesse ser esse interlocutor entre o judiciário, Ministério Público, forças de segurança e governo para poder cuidar e garantir o direito das crianças”, disse.

“Ou seja, os conselheiros são garantidores de direitos, para que crianças e adolescentes não vivam em situação de violência, maus-tratos e abandono. Nós conseguimos analisar que todos os dados de violação de direito, o que mais notamos de uma maneira discrepante, é maus-tratos e abandono — não considerando violência física e sexual”, completou a chefe da pasta.

Eleição

O processo seletivo é conduzido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). Confira o passo a passo para saber qual o seu local de votação e também para pesquisar os candidatos e seus respectivos números.



O primeiro passo é acessar o link do formulário de consulta de local de votação e digitar o número do título de eleitor. Após esse processo, estará disponível o lugar em que o eleitor deverá se dirigir no dia 1º de outubro, portando documento com foto ou e-título.

O eleitor só poderá votar na cidade onde o título está cadastrado e em um candidato dessa região administrativa. A lista completa dos candidatos pode ser verificado clicando aqui — apenas marcando a região administrativa de interesse, que aparece todas as fotos dos candidatos.