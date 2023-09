Quem é a advogada do DF alvo de operação da PF sobre o 8/1

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27/9), a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, com alvo em suspeitos que executaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas do 8 de janeiro. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal e Goiás.

Um desses alvos de prisão preventiva é a advogada brasiliense Margarida Marinalva de Jesus Brito, investigada na operação por suspeita de recolhimento de aparelhos celulares de pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, como uma forma de prejudicar a apuração da perícia. Até a última atualização dessa matéria, Margarida não havia sido presa.

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), Margarida é conselheira da subseção da OAB de Águas Claras.

Em nota, a instituição defendeu a advogada e disse que desde o início das investigações sobre o envolvimento com os acusados dos atos antidemocráticos vem "atuando em favor da advogada, porque consideram que as informações das quais tem acesso sobre caso dão a entender que sua atuação se deu dentro dos limites da advocacia".

"Não tivemos ainda acesso à decisão para conhecer os fundamentos por ela invocados e saber quais as próximas providências, mas não admitiremos jamais a criminalização da advocacia", diz um trecho da nota. (confira a íntegra ao final do texto).

O Correio não encontrou, por meio do nome da advogada, suas redes sociais. Contudo, não é possível cravar que ela não as use por meio de codinome. A reportagem não conseguiu o contato da advogada ou da defesa dela. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.

Nota da OAB/DF

