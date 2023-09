Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre pessoas em situação de rua, na manhã desta quarta-feira (27/9), em frente ao colégio Leonardo da Vinci, na quadra 703 da Asa Sul. Na confusão, que assustou os alunos da escola, os envolvidos usaram pedaços de madeira para bater em um dos integrantes do grupo rival, que estava caído no chão. O vídeo (assista abaixo) foi gravado por um dos estudantes que chegava à escola naquele horário.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a corporação foi acionada para atender uma ocorrência no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), na 902 Sul, em frente ao colégio, mas a situação foi resolvida no local. Mais tarde, a PMDF foi chamada novamente para ir até a escola em razão de outro registro.

Uma mulher, que estava em surto, tentou agredir a mãe de uma aluna do colégio, porém, foi contida pela PMDF, que acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) para atendimento.

O CBMDF prestou o socorro à mulher em surto. De acordo com os militares, ela foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília (HBB) com um inchaço na face e algumas escoriações pelo corpo, estava consciente e orientada, mas apresentava falas desconexas.

O que diz a escola

Em comunicado, o colégio Leonardo da Vinci explicou que há alguns anos, vem solicitando ao poder público uma atenção especial para a região, uma vez que são frequentes as ocorrências inadequadas.

“Informamos, que nossa equipe de segurança é treinada para situações de emergência e agiu dentro dos protocolos na manhã de hoje, restaurando a tranquilidade para o início do dia letivo. O Centro Educacional Leonardo da Vinci continuará envidando seus esforços no sentido de minimizar as consequências, pois se trata de algo que está além dos nossos muros”, diz a escola.





No comunicado a escola destacou, ainda, que solicitou providências junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Batalhão de Policiamento Escolar, Política Militar do DF e Secretaria de Desenvolvimento Social.