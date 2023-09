Lula defende inclusão de educação climática em currículo escolar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta terça-feira (26/9), a inclusão no currículo escolar de matérias que versam sobre clima e preservação. A declaração ocorreu durante o programa "Conversa com o presidente". Em referência à tragédia no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia, o petista alegou que "o planeta está nos dando um alerta". Participaram do programa o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

"Nós precisamos colocar no currículo escolar brasileiro a questão do clima. A questão do clima não é um problema menor. É um problema muito sério o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é normal. O que está acontecendo no rio Madeira não é normal. Tem região que está com dificuldade de receber alimento porque o barco não consegue chegar lá", declarou.

"A gente tem visto a temperatura mudar. Faz frio onde só fazia calor. Chove onde não chovia. Faz calor onde só fazia frio. Ou seja, o planeta está nos dando um alerta", apontou.

Analfabeto climático

Lula defendeu ainda que a medida se faz necessária para que o aluno não se torne um "analfabeto climático". "Temos que colocar (na grade) e, via internet, é muito mais fácil fazer um currículo desse."

"Se, na nossa idade, a gente não aprendeu a cuidar do clima, é importante que, através da escola, a gente prepare as crianças e os adolescentes para educar os pais. Se essas coisas não estiverem no currículo escolar, se a criança não aprender essas coisas, quando ela estiver na minha idade, ela vai ser um analfabeto climático", continuou.

Camilo, por sua vez, disse que tem discutido com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma forma de incorporar o pedido do petista no currículo escolar.

"Já temos experiências em várias escolas espalhadas pelo Brasil. Esse é um tema fundamental para o Brasil e para o planeta. O Pará, que vai receber a COP, já implementou uma disciplina no currículo para tratar a questão do clima", concluiu o ministro.