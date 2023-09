Tribunal do Júri do Gama condena mulher a 14 anos de prisão em regime fechado

Elza Maria dos Santos foi condenada nessa terça-feira (27/9) pelo Tribunal do Júri do Gama por homicídio qualificado. A vítima, o companheiro Ronan Felix da Silva recebeu 25 facadas nas costas. O crime foi motivado por ciúmes da vítima, que teria tido contato com a filha, fruto de um relacionamento anterior. Elza foi condenada a 14 anos de reclusão, em regime fechado.

Os jurados aceitaram as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que apontou motivo torpe. “O crime foi cometido por ciúmes do marido, que voltou a se relacionar com a filha que teve com a ex-mulher; e meio cruel, já que a vítima foi surpreendida com facadas quando estava indo ao banheiro”, relata o texto.

Para o promotor de Justiça Lucas Salomé, o crime surpreende pela barbaridade e pelo sentimento de posse. “O MPDFT tem buscado rigorosas punições para autores de feminicídio e outros crimes contra a mulher, mas, nesse caso, o que se viu foi o oposto: uma mulher que nutria sentimento egoístico de posse em relação ao marido, a ponto de controlar os lugares a que ele poderia ir e as pessoas com quem poderia ter contato. Outro ponto digno de nota é a extrema crueldade, pois a ré atacou a vítima pelas costas e o agrediu com 25 facadas em diversas áreas do corpo. Além disso, fugiu do local e deixou a vítima agonizando até a morte”, explicou.