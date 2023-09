Artistas do DF fazem rifa para custear cirurgia de bailarina com estrabismo

Diante de uma causa nobre, o poder transformador da arte também está no simples ato de ajudar. A campanha "Um olhar para dançar" tem o propósito de custear uma cirurgia de correção de estrabismo da bailarina Maria Clara, integrante da companhia de dança Duo, da Academia Lúcia Toller, localizada na Entrequadra Sul 108/308.

O estrabismo é uma das condições mais comuns dentre as diversas patologias oftamológicas que causa, basicamente, o desalinhamento dos olhos. Entretanto, de acordo com o oftalmologista Rodrigo Machado, a doença também pode gerar outros problemas concretos e delicados de visão. "É um sinal de alerta. O principal risco é o subdesenvolvimento da visão de um dos olhos, podendo levar à cegueira. Pode ser, também, um indicador de casos mais raros, como, por exemplo, um tipo raro de tumor no globo ocular chamado retinoblastoma”.

Embora que 3% a 4% da população mundial possua alguma forma de estrabismo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quem sofre dessa doença precisa, ao longo da vida, enfrentar a descriminação. É o que ocorre com a bailarina, de apenas 24 anos. "Essa cirurgia é o sonho dela desde que ela se entende como pessoa. Isso mexeu não só com a autoestima, mas também com a validação dela como mulher. Ela sofreu muito bullying na infância e na adolescência, e isso a impactou muito”, disse o diretor de arte e coreógrafo da Duo, Rodrigo Mena Barreto.

A rifa, que está sendo organizada pelo artista, está disponível por meio da plataforma digital Rifa 123 no valor de R$ 20,00 a unidade. "Chegou a hora de mobilizar a galera. A cirurgia custa R$ 10 mil e 500 rifas estão à venda”, afirmou o diretor e coreógrafo. O sorteado ganhará uma bolsa de estudos para 2024 na companhia de dança Duo, uma das mais premiadas do Distrito Federal. A bolsa dá direito à escolha da modalidade (ballet clássico, jazz ou contemporâneo). As pessoas que mais comprarem bilhetes também ganharão prêmios. O primeiro colocado receberá um par de ingressos para o novo espetáculo da Duo Cia de Dança, e o 2º colocado, um par de ingressos para uma sessão a ser escolhida para o espetáculo de fim de ano da Academia Lúcia Toller.

Veja como ajudar

Onde comprar: os bilhetes estão disponíveis para compra online por meio da plataforma digital Rifa 123.

Valor unitário: R$ 20,00 (vinte reais)

Sorteio: 30/11, às 18h, no perfil do Instagram do diretor e coreógrafo Rodrigo Mena Barreto.

* Estagiário sob supervisão de Samuel Calado.