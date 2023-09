Idoso é mantido em cárcere e extorquido por garotos de programa

Um idoso de 60 anos foi mantido em cárcere privado e ameaçado com facas por dois garotos de programa. A dupla atraiu a vítima por meio de um aplicativo de relacionamento e obrigou o homem a fornecer senhas bancárias para realizar saques e transferências. Os acusados foram presos nesta quarta-feira (27/9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Os acusados criaram um perfil em um site de relacionamento homossexual com a intenção de cooptar vítimas. Em 18 de agosto, os garotos de programa marcaram encontro com o idoso na casa deles, na QNG 30 de Taguatinga. “No momento em que a vítima compareceu ao local, foi surpreendida pelos autores do crime, que estavam com facas e tesouras e restringiram sua liberdade”, afirmou o delegado-adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Thiago Boeing.

Enquanto um dos autores segurou a vítima, o outro, em posse dos seus dados bancários, saiu e estourou todo o limite dos cartões. O idoso ainda teve o celular roubado. Após o registro do boletim de ocorrência, policiais civis deram início às investigações e conseguiram capturar os autores. Um deles, de 25 anos, foi preso em 18 de setembro, em Ceilândia. O outro, de 32, foi detido em Águas Lindas de Goiás.