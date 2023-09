Projeto disponibiliza 1.300 vagas gratuitas para linguagens de sinais

Por Luis Fellype Rodrigues*

O Projeto Eu Amo Libras, oferece 1.300 vagas gratuitas de nível intermediário para o curso de formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Compostos por 13 módulos semanais, as aulas começam nesta segunda-feira (2/10) e serão 100% on-line, das 18h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira. Ao término da formação, os estudantes participarão da gravação de um documentário sobre inclusão social. Jovens e adultos com idade acima de 12 anos podem fazer inscrições.



De acordo com a diretora do projeto Mônica Lemmertz, o curso viabiliza o aprendizado de conhecimentos intermediários de Libras e os alunos podem escolher módulos separados. Após a inscrição, os participantes receberão um e-mail de confirmação com todas as instruções dos próximos passos, também será adicionado no grupo de Whatsapp da oficina escolhida.

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui 9,7 milhões de deficientes auditivos, por isso, é fundamental a capacitação de novos profissionais para a área. Hoje em dia, é muito comum shows, eventos públicos, mostras de cinema e aulas contarem com a presença de intérpretes. Mais informações, bem como as inscrições, estão disponíveis por meio do link http://www.euamolibras.com.br/



*Estagiário sob a supervisão de Suzano Almeida

