Semana Universitária da UnB promove mostra de cursos de graduação

NL Nathallie Lopes

Alunos do curso de física da UnB participam da mostra dos cursos de graduação na 23º Semana Universitária - (crédito: Arthur Ramos/CB/DA.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) promove nesta semana, até sexta-feira (29/9), a 23º Semana Universitária, com o tema: O futuro é feminino. São diversas palestras e mais de mil atividades gratuitas para alunos e público externo. Nesta quarta-feira (27/9), dentro da programação especial, houve a exposição dos cursos de graduação para os alunos do ensino médio, que ainda estão escolhendo qual área desejam seguir.

Cada sala de aula do pavilhão João Calmon contou com demonstrações dos próprios graduandos sobre uma visão geral dos cursos, o que se ensina, práticas e possibilidades de atuação dentro de cada área. Na sala do curso de física os alunos acompanhados pela professora do Instituto de física Letícia Coelho mostram e explicam vários experimentos da física. "A ideia da mostra de cursos é mostrar aos estudantes o que eles podem fazer se optarem por seguir a carreira de físico. A nossa proposta é mostrar que o físico pode fazer mais do que dar aulas, como: fazer pesquisas, física médica, nanociência, nanotecnologia e muito mais", contou.



Lavínia, de 23 anos cursa o 10º semestre do curso de filosofia e também participou da mostra do seu curso. Na sala, os alunos decidiram simular a caverna do mito de Platão, para chamar a atenção dos jovens do ensino médio. "O intuito é mostrar um pouco do curso, as matérias que estudamos, expectativa salarial, áreas de trabalho e também um momento de reflexão sobre o que é a filosofia", disse.

A mostra dos cursos de graduação da UnB ocorre até esta quinta-feira (28/9) das 8h às 11h30 e de 14h às 17h30 no pavilhão João Calmon.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins