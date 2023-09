Motorista agride idoso e o arremessa de ônibus, acusando-o de mentir idade

Um homem, de 63 anos, foi agredido e expulso de um ônibus pelo motorista depois de ter a idade confrontada e ser chamado de “mentiroso”. O caso ocorreu em 12 de agosto e foi registrado por imagens do circuito de segurança do coletivo (veja o vídeo abaixo). Nesta quinta-feira (28/9), a Polícia Civil do DF (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (área central), indiciou o motorista em dano qualificado por violência.

A confusão começou depois que o passageiro embarcou em um ponto de ônibus de Ceilândia com destino à Rodoviária do Plano Piloto. À polícia, o idoso contou que, quando entrou no coletivo, os assentos da parte da frente estavam todos ocupados, inclusive por pessoas jovens, e pediu aos usuários preferência para sentar, mas ninguém se prontificou a levantar.

O homem, então, pediu ao motorista para que intervisse e o ajudasse com um assento, momento em que foi confrontado pelo funcionário. “Que nada, você não é idoso, não. Você é um mentiroso”, alegou o motorista. Uma idosa, ao ver a confusão, cedeu o lugar ao homem. No momento em que o motorista estacionou, todos os passageiros desceram. O homem dirigiu, então, em direção à garagem da empresa e, quando chegou no semáforo, disse que o idoso iria descer.

Resistente, o passageiro falou que queria que o motorista dirigisse até a delegacia. Segundo a vítima, o funcionário negou e o chamou de mentiroso. Ao mostrar a identidade ao motorista para comprovar a idade, contou que quase teve o documento tomado e rasgado. O idoso disse, ainda, que foi agredido pelo homem com um soco no rosto.

Queda



Com o soco, o passageiro caiu no assoalho do ônibus e resolveu filmar as agressões com o celular, momento em que o motorista tomou o aparelho das mãos dele e jogou no chão. Em depoimento, o idoso contou, ainda, que o funcionário o pegou pela roupa e o arremessou para fora do coletivo. O celular foi quebrado e ficou inutilizável.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a 5ª DP indiciou o motorista.